Зеленський пообіцяв нові пакети санкцій: проти кого запровадять

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна готує нові санкційні пакети проти “тіньового” танкерного флоту РФ.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 квітня.

“Готуємо наші, українські санкційні пакети — є відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети — і щодо “тіньового” танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни — тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів — ці відомі всім українцям прізвища мали вплив”, — сказав він.

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За словами Зеленського, зараз триває підготовка відповідних указів, тож усе відбуватиметься поетапно.

“Працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів, передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу”, — додав він.

Нагадаємо, в березні 2025 року йшлося про те, що Сполучені Штати Америки, ймовірно, скасують санкції проти низки російських компаній.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон має наміри послабити санкції проти РФ.

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