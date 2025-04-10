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Зеленський пообіцяв нові пакети санкцій: проти кого запровадять
Україна працює разом із партнерами в ЄС.
Україна готує нові санкційні пакети проти “тіньового” танкерного флоту РФ.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 квітня.
“Готуємо наші, українські санкційні пакети — є відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети — і щодо “тіньового” танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни — тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів — ці відомі всім українцям прізвища мали вплив”, — сказав він.
За словами Зеленського, зараз триває підготовка відповідних указів, тож усе відбуватиметься поетапно.
“Працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів, передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу”, — додав він.
Нагадаємо, в березні 2025 року йшлося про те, що Сполучені Штати Америки, ймовірно, скасують санкції проти низки російських компаній.
Раніше повідомлялося, що Вашингтон має наміри послабити санкції проти РФ.
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