США можуть послабити санкції проти РФ – Reuters про наміри Трампа

Джерела видання стверджують, що наразі готуються пропозиції щодо зняття обмежень з окремих російських компаній і фізичних осіб, зокрема деяких олігархів.

США розробляють план можливого послаблення санкцій проти РФ, оскільки президент Дональд Трамп прагне відновити відносини з Москвою та домогтися припинення війни в Україні.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел, Білий дім доручив Держдепартаменту та Міністерству фінансів підготувати перелік санкцій, які можуть бути пом'якшені, щоб американські офіційні особи могли обговорити це питання з російськими представниками найближчими днями в рамках широких переговорів адміністрації з Москвою щодо покращення дипломатичних та економічних відносин.

Джерела видання стверджують, що наразі санкційні відомства готують пропозиції щодо зняття обмежень з окремих російських компаній і фізичних осіб, зокрема деяких олігархів.

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Розробка так званих "санкційних опцій" – стандартна практика для чиновників, які займаються санкційною політикою. Проте той факт, що Білий дім спеціально попросив про такий документ в останні дні, свідчить, що Трамп і його радники серйозно розглядають можливість пом'якшення санкцій у рамках потенційної ​​угоди з Москвою.

Наразі не було зрозуміло, чого саме Вашингтон може домагатися в обмін на послаблення санкцій.

Білий дім, Держдепартамент, Міністерство фінансів США та посольство Росії у Вашингтоні утрималися від коментарів авторам статті.

На думку експертів, Трамп може видати указ, який дозволить розпочати процес ослаблення деяких санкцій. Однак для зняття певних обмежень йому потрібна згода Конгресу, пояснює Джон Сміт, колишній голова Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Reuters нагадує, що після початку повномасштабного вторгнення 2022 року Росія змогла перебудувати економіку на воєнні рейки, збільшивши витрати на оборону та обсяги промислового виробництва. Проте аналітики зазначають, що економіка РФ залишається вразливою і гостро потребує послаблення західних санкцій.

Своєю чергою Росія запевняє, що відкрита для економічної співпраці. Минулого тижня у Кремлі заявили, що Росія має багато родовищ рідкісноземельних металів і готова укладати угоди з їх розробки після того, як Путін заявив про можливість такої співпраці зі США.

Проте будь-яка офіційна економічна угода з Москвою, найімовірніше, вимагатиме зняття низки санкцій від США.

У виданні нагадують, що Трамп прагнув укласти угоду з Україною щодо корисних копалин як компенсацію за мільярди доларів допомоги США. Однак після вибухової зустрічі Трампа та президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті у п’ятницю угода не була підписана.

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