Чому не було підписано угоду про копалини і що буде далі — Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що Сполучені Штати дуже хотіли цієї угоди, і Україна теж не була проти.

Угоду про корисні копалини, яку було підготовлено до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Вашингтоні 28 лютого, все ще можна підписати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю на американському телеканалі Fox News.

“Я думаю, що вони мають її підписати. Країни вирішили, міністри мають підписати. Ось і все. Я не знаю, коли вони це зроблять. Це залежить від американської сторони”, - зауважив він.

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Володимир Зеленський наголосив, що Сполучені Штати дуже хотіли цієї угоди, і Україна теж не була проти. Однак, за його словами, не було розуміння, яку частину в гарантіях безпеки займатиме ця угода і якими будуть наступні кроки.

“Багато жахливих речей принесла нам ця війна. Тому ми не хочемо ніяких сюрпризів. Тому ми хочемо бути дуже чесними з нашими партнерами”, - пояснив український лідер.

Зеленський стверджує, що угода мала стати частиною гарантій безпеки, але вона не була чимось підкріплена.

“Президент Трамп поділився, що якщо ми [тобто американці] будемо там в якихось виробництвах і т.д., то Путін ніколи не прийде на ці території. А я йому сказав: не вірте Путіну”, - наголосив український президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом нагадав, як Росія порушувала умови перемир’я, зокрема під час першого президентського терміну чинного господаря Білого дому.

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