Телефонують і мовчать: чому такі дзвінки небезпечні і що потрібно робити

Українці все частіше скаржаться на те, що до них телефонують з невідомих номерів, а потім просто мовчать. Що це означає і чому такі дзвінки краще ігнорувати?

Так звані "німі" дзвінки — поширена шахрайська схема. На телефон поступає вхідний дзвінок, ви берете слухавку, але на іншому кінці тишина, а через кілька секунд чи хвилин телефон просто відключається.

В чому сенс "німого" дзвінка

З якою метою телефонують і скидають дзвінок? Справа в тому, що сьогодні телефонне шахрайство — це ціла індустрія з великою кількістю працівників в так званих колл-центрах. Серед співробітників є хакери, психологи, збирачі інформації, програмісти, продавці телефонних баз тощо. І як правило "німі" дзвінки переслідують одне з двох завдань:

Підтвердження актуальності номеру телефона — це свого роду перевірка майбутньої жертви, адже якщо абонент відповів на дзвінок, значить даний номер телефону існує і ним користуються. Після цього аферисти можуть взяти його "в роботу". Спроба записування голосу потенційної жертви — коли ви відповідаєте на "німий" дзвінок і намагаєтесь з'ясувати хто вам телефонує і з якого приводу, аферисти записують мінімальну кількість фраз, щоб за допомогою штучного інтелекту пізніше зімітувати його і використовувати в різноманітних схемах.

Якщо ж дзвінок відразу скидають після вашої відповіді, а ви пізніше намагаєтесь перетелефонувати, то з вашого балансу можуть списати кругленьку суму. Таке також буває досить часто.

Що робити, якщо телефонують і мовчать

Щоб не потрапити на аферистів, рекомендуємо просто не відповідати на телефонні дзвінки з незнайомих номерів. Якщо це телефонує шахрай, номер, який не відповів, відразу втратить для них актуальність. Таке правило повністю захистить вас від телефонних шахраїв.

Однак ніхто не може дати повної гарантії, що всі дзвінки з невідомих номерів обов'язково повинні бути від аферистів. Може бути все, що завгодно. У родича чи друга міг розрядитися смартфон і він телефонує з чужого. Чи мобільний було втрачено і абонент змінив номер телефону. Тут вже вам вирішувати — піднімати слухавку чи ні. Але якщо ви розумієте, що на тому кінці мовчать, краще відразу закінчити виклик, щоб у шахраїв не було можливості записати ваш голос. А ще — відразу занесіть цей номер телефону до "чорного переліку" і тоді цей абонент більше не зможе вам зателефонувати.

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