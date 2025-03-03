США могут ослабить санкции против РФ – Reuters о намерениях Трампа

Источники издания утверждают, что сейчас готовятся предложения по снятию ограничений с отдельных российских компаний и физических лиц, в том числе некоторых олигархов.

США разрабатывают план возможного ослабления санкций против РФ, поскольку президент Дональд Трамп стремится возобновить отношения с Москвой и добиться прекращения войны в Украине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации источников, Белый дом поручил Госдепартаменту и Министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены, чтобы американские официальные лица могли обсудить этот вопрос с российскими представителями в ближайшие дни в рамках широких переговоров администрации с Москвой по улучшению дипломатических и экономических отношений.

Источники издания утверждают, что санкционные ведомства готовят предложения по снятию ограничений с отдельных российских компаний и физических лиц, в частности некоторых олигархов.

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Разработка так называемых "санкционных опций" — стандартная практика для чиновников, занимающихся санкционной политикой. Однако тот факт, что Белый дом специально пригласил такой документ в последние дни, свидетельствует, что Трамп и его советники всерьез рассматривают возможность смягчения санкций в рамках потенциального соглашения с Москвой.

Пока не было понятно, чего именно Вашингтон может добиваться в обмен на ослабление санкций.

Белый дом, Госдепартамент, Министерство финансов США и посольство России в Вашингтоне воздержались от комментариев авторам статьи

По мнению экспертов, Трамп может издать указ, который позволит приступить к процессу ослабления некоторых санкций. Однако для снятия определенных ограничений ему нужно согласие Конгресса, объясняет Джон Смит, бывший глава Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Reuters напоминает, что после начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия смогла перестроить экономику на военные рельсы, увеличив расходы по обороне и объемам промышленного производства. Однако аналитики отмечают, что экономика РФ остается уязвимой и остро нуждается в ослаблении западных санкций.

В свою очередь Россия уверяет, что открыта для экономического сотрудничества. На прошлой неделе в Кремле заявили, что у России много месторождений редкоземельных металлов и готова заключать соглашения по их разработке после того, как Путин заявил о возможности такого сотрудничества с США.

Однако любое официальное экономическое соглашение с Москвой, скорее всего, потребует снятия ряда санкций от США.

В издании напоминают, что Трамп стремился заключить соглашение с Украиной о полезных ископаемых, как компенсацию за миллиарды долларов помощи США. Однако после взрывной встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете в пятницу соглашение не было подписано.

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