Переговоры России и США в Стамбуле: о чем договорились

В Стамбуле состоялись российско-американские переговоры / © Reuters

Реклама

В четверг, 10 апреля, в Стамбуле прошел второй раунд дипломатических российско-американских переговоров. О войне в Украине на этой встрече речь не шла.

Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

«Продолжая конструктивный подход, установленный на встрече 27 февраля, делегации США и России обменялись нотами для завершения договоренности по обеспечению стабильности дипломатического банковского обслуживания двусторонних представительств России и США», — говорится в сообщении.

Реклама

В то же время, делегация США во главе с Сонатой Коултер, заместителем помощника госсекретаря по делам России и Центральной Европы, выразила «обеспокоенность политикой Российской Федерации относительно запрета найма местного персонала, которая является основным препятствием для поддержания стабильного уровня персонала в посольстве США в Москве».

Представлявший Москву на встрече посол в США Александр Дарчиев в комментарии российским пропагандистам «РИА Новости» заявил, что во время встречи главы делегаций отметили наличие серьезных раздражителей от предыдущей администрации США, которые нужно устранить.

Также, по его словам, стороны договорились о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания.

Россия подчеркнула приоритетность возврата конфискованной США дипсобственности, заявив о готовности работать над «дорожной картой».

Речь идет о двух российских дипломатических комплексах, которые были конфискованы властями США в 2016 году, когда тогдашний президент Барак Обама выдворил 35 россиян из-за, по его словам, их участия в хакерских атаках с целью вмешательства в президентские выборы в США в этом году.

Сроки нового раунда консультаций между Россией и США сейчас уточняются.

Напомним, накануне в Москве заявили, что во время переговоров в Стамбуле речь пойдет о возобновлении прямого авиасообщения с Соединенными Штатами и возвращении российской дипломатической собственности.