Переговори Росії та США у Стамбулі: про що домовилися

У Стамбулі відбулися російсько-американські переговори / © Reuters

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У четвер, 10 квітня, у Стамбулі відбувся другий раунд дипломатичних російсько-американських переговорів. Про війну в Україні на цій зустрічі не йшлося.

Про це повідомили в Держдепартаменті США.

«Продовжуючи конструктивний підхід, встановлений під час зустрічі 27 лютого, делегації США та Росії обмінялися нотами для завершення домовленості щодо забезпечення стабільності дипломатичного банківського обслуговування двосторонніх представництв Росії та США», — йдеться у повідомленні.

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Водночас делегація США на чолі з Сонатою Коултер, заступницею помічника держсекретаря у справах Росії та Центральної Європи, висловила «стурбованість політикою Російської Федерації щодо заборони найму місцевого персоналу, яка є основною перешкодою для підтримки стабільного рівня персоналу в посольстві США в Москві».

Посол у США Олександр Дарчієв, який представляв Москву на зустрічі, в коментарі російським пропагандистам «РИА Новости» заявив, що під час зустрічі голови делегацій зазначили наявність серйозних подразників від попередньої адміністрації США, які потрібно усунути.

Також, за його словами, сторони домовилися про подальші заходи щодо полегшення режиму пересування дипломатів у країні перебування.

Росія підкреслила пріоритетність повернення конфіскованої США дипломатичної власності, заявивши про готовність працювати над «дорожньою картою».

Йдеться про два російські дипломатичні комплекси, які були конфісковані владою США 2016 року, коли тодішній президент Барак Обама видворив 35 росіян через, за його словами, їхню участь у хакерських атаках з метою втручання у президентські вибори у США того року.

Терміни нового раунду консультацій між Росією та США зараз уточнюються.

Нагадаємо, напередодні в Москві заявили, що під час переговорів у Стамбулі йтиметься про відновлення прямого авіасполучення зі Сполученими Штатами та повернення російської дипломатичної власності.