Расстрел украинских пленных на Запорожье: Лубинец отреагировал

Место расстрела украинских военных. Скриншот с видео / © Дмитрий Лубинец facebook

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал жестокое видео расстрела войсками РФ четырех украинских пленных, которое распространяется по Сети.

Об этом омбудсман написал в соцсетях.

Он обратил внимание, что на кадрах ясно видно, что безоружные украинские военные выходят из разрушенного здания и сдаются в плен, но россияне их безжалостно расстреливают. По предварительной информации это случилось недалеко от села Пятихатки Запорожской области 13 марта.

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Лубинец подчеркнул, что действия российских военных нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными и нормы международного гуманитарного права. Потому как омбудсман Украины он отправил письма в МККК и ООН.

«Эти организации должны зафиксировать преступление. Акцентирую, что такие расстрелы — это не единичный случай, а поощряющаяся на самом высоком уровне системная политика РФ! Поэтому необходимо не просто задокументировать такие случаи, а тщательно расследовать их и привлечь преступников к ответственности. Отдельно благодарен иностранным журналистам, которые распространяют эту информацию в СМИ других государств», — отметил уполномоченный ВР.

Ранее Associated Press получили доказательства казни украинских военных в Пятихатках. На видео видно, как вооруженные российские солдаты стреляют в спины четырех безоружных украинских бойцов.