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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Сумах слышны взрывы

Более двух часов в Сумской области раздается тревога.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

В субботу, 12 апреля, в Сумах были слышны взрывы. В Сумской области от 09:22 объявлена воздушная тревога.

Об этом стало известно с карты тревог.

"В Сумах был слышен звук взрыва", - сообщает "Суспільне.

Заметим, что воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Как сообщалось, ночью российские войска ударили по Украине дронами . Последствия атаки фиксируются в Харьковской, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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