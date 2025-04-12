В Сумах слышны взрывы

Взрыв. / © Associated Press

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В субботу, 12 апреля, в Сумах были слышны взрывы. В Сумской области от 09:22 объявлена воздушная тревога.

Об этом стало известно с карты тревог.

"В Сумах был слышен звук взрыва", - сообщает "Суспільне.

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Заметим, что воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Как сообщалось, ночью российские войска ударили по Украине дронами . Последствия атаки фиксируются в Харьковской, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Дата публикации 22:55, 11.04.25 Количество просмотров 8 Производство оружия в Украине выросло в 7 раз! Масштабы впечатляют!