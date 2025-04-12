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- Украина
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В Сумах слышны взрывы
Более двух часов в Сумской области раздается тревога.
В субботу, 12 апреля, в Сумах были слышны взрывы. В Сумской области от 09:22 объявлена воздушная тревога.
Об этом стало известно с карты тревог.
"В Сумах был слышен звук взрыва", - сообщает "Суспільне.
Заметим, что воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
Как сообщалось, ночью российские войска ударили по Украине дронами . Последствия атаки фиксируются в Харьковской, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.