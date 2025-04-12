РФ нацелилась на три области: генерал ВСУ назвал города, над которыми нависла опасность

Владимир Путин. / © ТСН.ua

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Целью Армии Российской Федерации является создание буферной зоны на Сумщине и Харьковщине. Кремль также стремится к тому, чтобы получить более сильную позицию в ходе предстоящих переговоров.

Об этом заявил генерал-лейтенант, военный эксперт ВСУ Игорь Романенко в Radio NV .

"Политический аспект состоит в том, что это новая область – Сумщина. Путину нужны итоги, он хочет завершить в выигрышном для себя виде эту "сво". Поэтому и добавил себе Сумскую область, на Харьковщине угроза...", - отметил он.

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По его словам, российские войска могут попытаться продвинуться на территорию Днепропетровской области. Пусть это будет 100-200 метров на территории региона, отмечает Романенко.

"Но показать, что это новая область. Чтобы выходить на эти торги. А поскольку он так себя ведет, понимает, что надо выходить на какие-то переговоры", - добавил Романенко.

Напомним, источники BBC в Генштабе назвали целые врага на Донбассе. В частности, для агрессорки РФ приоритетными направлениями остаются агломерации городов в Донецкой области, к которым российская армия смогла приблизиться в 2024-м.

Дата публикации 19:27, 11.04.25 Количество просмотров 64 Путин отдал приказ захватить 50 км! Безумная угроза для Сум?! Подробности нового наступления!