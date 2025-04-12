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РФ нацелилась на три области: генерал ВСУ назвал города, над которыми нависла опасность
В каждой области Украины у Кремля есть собственные цели.
Целью Армии Российской Федерации является создание буферной зоны на Сумщине и Харьковщине. Кремль также стремится к тому, чтобы получить более сильную позицию в ходе предстоящих переговоров.
Об этом заявил генерал-лейтенант, военный эксперт ВСУ Игорь Романенко в Radio NV .
"Политический аспект состоит в том, что это новая область – Сумщина. Путину нужны итоги, он хочет завершить в выигрышном для себя виде эту "сво". Поэтому и добавил себе Сумскую область, на Харьковщине угроза...", - отметил он.
По его словам, российские войска могут попытаться продвинуться на территорию Днепропетровской области. Пусть это будет 100-200 метров на территории региона, отмечает Романенко.
"Но показать, что это новая область. Чтобы выходить на эти торги. А поскольку он так себя ведет, понимает, что надо выходить на какие-то переговоры", - добавил Романенко.
Напомним, источники BBC в Генштабе назвали целые врага на Донбассе. В частности, для агрессорки РФ приоритетными направлениями остаются агломерации городов в Донецкой области, к которым российская армия смогла приблизиться в 2024-м.