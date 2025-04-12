Работа в Украине: как компании из-за войны ищут новых работников

Как работодатели в Украине ищут работников / © Freepik

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В результате украинский рынок труда предстал перед кучей вызовов. И бороться с ними компаниям приходится иногда нестандартными методами.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Романюка.

Женщины управляют техникой, работают в цехе или мастерами. То, что 10 лет назад казалось диковинкой — уже реальность на крупнейшем металлургическом комбинате Украины.

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Большая война, признают здесь, немало изменила на рынке труда. Часть мужчин-сотрудников — мобилизовалась. Во всей стране — ощущается нехватка кадров. Да и сама горно-металлургическая отрасль никогда не считалась женской. Если раньше работники-мужчины иногда с удивлением воспринимали появление новых сотрудниц, то сегодня — все иначе.

Например, в городе можно увидеть билборды с женщинами-работницами. Также кандидаток готовы обучать выбранной профессии. Результат уже есть. Сейчас треть сотрудников меткомбината — женщины. Часть — на руководящих должностях. Это один из вариантов, как сегодня бизнес может решать проблему с кадрами. Ими делятся руководители сотен украинских компаний на HR-саммите. Потому что опыт других, признает организатор события Александр Полянчук, может помочь выстоять в самое сложное время.

«Многие ведущие компании сейчас большое внимание уделяют персоналу. Их развитию. Ищут нестандартные решения. И наша задача — поделиться этим опытом, сделать так, чтобы бизнес работал и развивался даже в сложных условиях», — говорит организатор ALEX POLIN HR SUMMIT Александр Полянчук.

ALEX POLIN HR SUMMIT / © ТСН

Алексей — один из руководителей крупной консалтинговой сети, ищущий топ-менеджеров для компаний. Говорит, миграция, война, постоянный стресс — все это оказывает большое влияние на украинских работников. Поэтому принцип — руководитель главный больше не работает.

«В последнее время в моделях компетенций у нас бытуют такие компетенции — как забота или умение активно слушать и это иногда преобладает такие умения как навыки коммуникации», — говорит Алексей Онищук.

Такой принцип уже давно внедрили в Минцифры, говорит ее глава Михаил Федоров. Формирование внутренней культуры; мотивация, развитие и поддержка людей. Все это позволяет работать более эффективно и на максимуме. Нехватка кадров частично компенсирует и диджитализация. К примеру, министерство пилотирует AI-ассистента для вакансий.

Молодые специалисты — это еще одно направление, которое может оказаться полезным для украинского бизнеса. Многие компании уже начали готовить их со школьных или университетских лет.

В 1+1 медиа, например, еще с 2015 года действует программа стажировки. Компания немало инвестирует в обучение молодежи. Вместо преподавателей теории люди с уникальным опытом в медиа. Стажеры сразу получают практику — а медиагруппа свежие креативные идеи.

«Они приносят новый опыт молодежи, новые тренды, новые технологии, которые молодежь сейчас очень любит применять. С другой стороны, они адаптируются, видят, как это обычно здесь в компании, и вы получаете готового специалиста, именно адаптированного, лояльного, которому интересно», — говорит директор по персоналу 1+1 MEDIA Ольга Мусийко.

Интеграция ветеранов — еще один из ключевых моментов, о котором должна заботиться каждая компания. И речь не только о рабочих местах. Но и заботу о героях. Время, психологическая поддержка и понимание — обо всех этих аспектах государство и бизнес должны совместно заботиться и во время войны и после ее окончания.

Но украинский опыт, хоть и тяжелый, говорят участники саммита, но все же дает бизнесу четкий сигнал. Нестандартные решения, быстрота, гибкость и человечность помогают преодолевать любые вызовы.

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