Потеплеет ли в Украине в Вербное воскресенье: синоптик рассказала о погоде

Вербное воскресенье. / © Associated Press

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В Вербное воскресенье, 13 апреля, в Украине осадков уже не ожидается. Впрочем, еще останутся заморозки.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет " Погода УНИАН".

По ее словам, атмосферное давление будет увеличиваться. Но ночью на востоке местами еще может быть небольшой мокрый снег и дождь. В то же время еще остаются заморозки.

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"Эти 0...-5° интенсивностью. Но температура уже выше. Намного. Уже +9°...+15°", - рассказала Птуха.

В западных областях заморозки уже прекращаются. Ночью +1°...+6°, а днем +12°...+17°.

В Киеве в Вербное воскресенье осадков также не ожидается. Ночью также будут заморозки - 0°...+2°. Температура воздуха днем поднимется до +13...+15°.

Как сообщалось, в Украине ухудшилась погода, в регионы пришли снег и мороз 11 градусов. Весеннее тепло начнет возвращаться не раньше конца недели. Немного будет колебаться атмосферное давление из-за атмосферных фронтов, поступающих в Украину.