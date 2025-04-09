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- Украина
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Потеплеет ли в Украине в Вербное воскресенье: синоптик рассказала о погоде
Атмосферное давление будет увеличиваться.
В Вербное воскресенье, 13 апреля, в Украине осадков уже не ожидается. Впрочем, еще останутся заморозки.
Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет " Погода УНИАН".
По ее словам, атмосферное давление будет увеличиваться. Но ночью на востоке местами еще может быть небольшой мокрый снег и дождь. В то же время еще остаются заморозки.
"Эти 0...-5° интенсивностью. Но температура уже выше. Намного. Уже +9°...+15°", - рассказала Птуха.
В западных областях заморозки уже прекращаются. Ночью +1°...+6°, а днем +12°...+17°.
В Киеве в Вербное воскресенье осадков также не ожидается. Ночью также будут заморозки - 0°...+2°. Температура воздуха днем поднимется до +13...+15°.
Как сообщалось, в Украине ухудшилась погода, в регионы пришли снег и мороз 11 градусов. Весеннее тепло начнет возвращаться не раньше конца недели. Немного будет колебаться атмосферное давление из-за атмосферных фронтов, поступающих в Украину.