Погода на Пасху 2025: синоптик предупредил украинцев о сюрпризах

За неделю до праздника будет прохладная погода.

Погода в Украине на Пасху 2025 года обещает быть достаточно комфортной, хотя с определенными погодными нюансами.

Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин в интервью "Главреду".

На Пасху, 20 апреля 2025 года, ожидаются периодические дожди и грозы в западных, северных и частично восточных областях Украины.

В то же время на большинстве территории страны осадков не ожидается.

В южных областях температура будет колебаться между +15 и +18 градусами, тогда как в западных регионах от +10 до +15 градусов. В северных, северо-восточных и центральных областях температура также будет держаться от +10 до +15 градусов.

Также синоптик предупредил о возможных заморозках на территории Украины в апреле. По его словам, на поверхности почвы в ночные часы температура может опуститься до -2 градусов, что особенно касается северо-восточных и восточных областей страны.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до 30 марта. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: