Погода на Великдень 2025: синоптик попередив українців про сюрпризи

За тиждень до свята буде прохолодна погода.

Погода в Україні на Великдень 2025 року обіцяє бути досить комфортною, хоча з певними погодними нюансами.

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю "Главреду".

На Великдень, 20 квітня 2025 року, очікуються періодичні дощі та грози в західних, північних і частково східних областях України.

Водночас на більшості території країни опадів не очікується.

У південних областях температура коливатиметься між +15 та +18 градусами, тоді як у західних регіонах — від +10 до +15 градусів. У північних, північно-східних та центральних областях температура також триматиметься в межах +10 +15 градусів.

Також синоптик попередив про можливі заморозки на території України в квітні. З його слів, на поверхні ґрунту в нічний час температура може опуститися до -2 градусів, що особливо стосується північно-східних та східних областей країни.

Раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні до 30 березня. Більше про це читайте у новині.

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