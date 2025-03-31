Як відкрити ковбасу, щоб вона не завітрилася / © Фото з відкритих джерел

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Фахівці стверджують, що навіть найпоширенішу варену ковбасу більшість людей відкривають зовсім неправильно. Як результат, вона швидко втрачає свої смакові властивості, підсихає і псується.

Як потрібно робити? Виявляється, все дуже просто. Розріжте ковбасу навпіл і замість того, щоб знімати плівку, візьміть шматок, де знаходився металевий затискач, і кілька разів його проверніть. Завдяки цьому ковбаса починає з легкістю висуватися з оболонки. Саме так, згідно з інструкцією виробника, слід відкривати ковбасу: відрізати потрібну кількість, а решту назад упаковувати в плівку.

Втім, дехто зазначає, що цей трюк не завжди працює з усіма ковбасами. По-перше, так можна зберігати маленьку ковбасу, а з великою можуть бути труднощі. По-друге, цей спосіб зовсім не підходить для сирокопченої або інших видів сухої ковбаси. Однак, з вареною ковбасою все вдається без проблем.

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Деякі висловили сумнів у корисності цього лайфгака, оскільки запропонований метод не захищає від "завітрювання" верхнього зрізу ковбаси, і її, як не крути, все одно треба буде закрити іншим способом. Наприклад, ви можете загорнути розрізану ковбасу в пергамент або покласти її зрізом дониз на окрему тарілку.

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