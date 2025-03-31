Как открыть колбасу, чтобы она не заветрилась / © Фото из открытых источников

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Специалисты утверждают, что даже самую распространенную вареную колбасу большинство людей открывают совсем неправильно. Как результат, она быстро теряет свои вкусовые свойства, подсыхает и портится.

Как делать? Оказывается, все просто. Разрежьте колбасу пополам и вместо того чтобы снимать пленку, возьмите кусок, где находился металлический зажим, и несколько раз его проверните. Благодаря этому колбаса начинает с легкостью выдвигаться из оболочки. Именно так, согласно инструкции производителя, следует открывать колбасу: отрезать нужное количество, а остальное обратно упаковывать в пленку.

Впрочем, некоторые отмечают, что этот трюк не всегда работает со всеми колбасами. Во-первых, так можно хранить маленькую колбасу, а с большой могут быть трудности. Во-вторых, этот способ совсем не подходит для сырокопченой или других видов сухой колбасы. Однако с вареной колбасой все удается без проблем.

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Некоторые выразили сомнение в полезности этого лайфгака, поскольку предложенный метод не защищает от "заветривания" верхнего среза колбасы, и ее, как ни крути, все равно нужно будет закрыть другим способом. К примеру, вы можете завернуть разрезанную колбасу в пергамент или положить ее срезом вниз на отдельную тарелку.

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