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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
631
Время на прочтение
1 мин

Враг ударил по Купянску: что известно о последствиях

К счастью, обошлось без жертв.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Купянску 31 марта

Удар по Купянску 31 мар. / © Олег Синєгубов

Днем 31 марта армия РФ ударила по Купянску. Противник обстрелял город из реактивной системы залпового огня.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Предварительно, ранения разной степени тяжести получили два человека: 63-летний мужчина и 35-летняя женщина", — отметил он.

Напомним, в результате удара вражеского КАБа по центру Купянска в воскресенье, 30 марта, пострадали по меньшей мере три человека. Под завалами могут находиться люди.

Дата публикации
Количество просмотров
631
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