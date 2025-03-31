- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 631
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг ударил по Купянску: что известно о последствиях
К счастью, обошлось без жертв.
Днем 31 марта армия РФ ударила по Купянску. Противник обстрелял город из реактивной системы залпового огня.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Предварительно, ранения разной степени тяжести получили два человека: 63-летний мужчина и 35-летняя женщина", — отметил он.
Напомним, в результате удара вражеского КАБа по центру Купянска в воскресенье, 30 марта, пострадали по меньшей мере три человека. Под завалами могут находиться люди.