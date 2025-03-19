Россияне обстреливают Купянск — есть жертвы

Город Купянск снова находится под вражескими обстрелами. Ранения получила 54-летняя женщина. Ее госпитализировали. А из-под завалов освободили 51-летнего гражданского мужчину, который получил травмы несовместимые с жизнью.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Около 20:50 российские войска применили авиацию против гражданского населения. В результате попадания КАБ повреждено частное домовладение, возник пожар в гараже", — написал он.

Раненую 54-летнюю женщину госпитализировали.

К сожалению, другой раненый житель, деблокированный из-под завалов, умер.

Напомним, на Купянском направлении у врага есть трудности с опрокидыванием подразделений и техники в районе реки Оскол. Это произошло из-за потепления.

Бойцы ВСУ в Харьковской области вытеснили противника из части поселка Западное, а также частично за дорогу Купянск – Двухлетняя.

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