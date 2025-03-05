ВСУ продвинулись на Купянском направлении: эксперт сообщил подробности

По информации Машовца, россияне в свою очередь пытаются прорваться с плацдарма в районе Двуречной и Новомлынска на юг.

Украинские защитники в Харьковской области вытеснили российских оккупантов из части поселка Западное, а также частично за дорогу Купянск — Двуречная.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", военный обозреватель Константин Машовец.

"На Купянском направлении, по всему периметру плацдарма противника в районе Двуречная и Новомлынск идут интенсивные встречные бои. ВСУ вытеснили противника из части поселка Западное, а также частично за дорогу Купянск — Двуречная, за исключением пары позиций северо-восточнее села", — говорится в его сообщении.

По информации Машовца, россияне в свою очередь пытаются прорваться с плацдарма на юг и атакуют украинские позиции в сторону поселка Кондрашовка. Российские войска стремятся также полностью взять под контроль Двуречную, но ВСУ продолжают удерживать пару кварталов в северо-западной части поселка.

В то же время противник пытается продвинуться к северу от Фиголовки и Новомлынска. Были ли успешны действия врага на этом направлении, пока Машовец не сообщил.

Напомним, по информации DeepState, штурмовые действия россиян под Покровском затормозились. За сутки 4 марта на этом направлении произошло всего 17 боеприкосновений.

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