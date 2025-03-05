В Харьковской области ВСУ стабилизируют фронт: что говорят аналитики Deep State

Силы Обороны Украины продолжают контрмеры против российских войск в северной части Харьковской области, в том числе в районе Западного.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

По последним данным, украинские воины оттеснили противника и работают над стабилизацией фронта.

В то же время оккупанты не оставляют попыток захватить Фиголовку, где продолжаются бои в окрестностях населенного пункта. Также фиксируется давление на Двухлетнюю, а захватчики пытаются продвинуться в направлении Кондрашовки и Голубовки. Несмотря на интенсивные атаки, российские войска не добились успеха.

По информации из передовой, ситуация постепенно улучшается благодаря изменениям в организационной структуре командования. Ожидается, что эти меры будут способствовать дальнейшему укреплению обороны на данном участке фронта.

Напомним, в Харьковской области служба безопасности Украины задержала двух информаторов ФСБ, которые передавали информацию о позициях украинских Сил обороны.

Читайте также: