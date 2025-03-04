ВСУ получат мощные дроны-камикадзе NORD: что о них известно

Минобороны Украины кодифицировало беспилотные авиационные комплексы NORD, теперь они могут использоваться в ВСУ.

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники

"Птички" NORD с боевой нагрузкой в несколько килограммов способны разгонять скорость до 150 километров в час", — добавили в сообщении.

Беспилотники NORD отличаются компактностью и маневренностью. Они оснащены усовершенствованной системой управления, гарантирующей надежную связь между оператором и дронов даже в условиях воздействия враждебных средств радиоэлектронной борьбы. Летательные аппараты имеют карбоновые рамы разных типоразмеров.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что 40% оружия и техники для ВСУ производится в Украине, а вклад США в обороноспособность страны составляет около 30%.

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