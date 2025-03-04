ЗСУ отримають потужні дрони-камікадзе NORD: що про них відомо

Дрони мають покращену систему управління, що дозволяє підтримувати стабільний зв'язок в умовах ворожих засобів РЕБ.

Міноборони України кодифікувало безпілотні авіаційні комплекси NORD, тепер вони можуть використовуватись в ЗСУ.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки

"Пташки" NORD із бойовим навантаженням у кілька кілограмів здатні розганяти швидкість до 150 кілометрів за годину", - додали у повідомленні.

Безпілотники NORD відрізняються компактністю та маневровістю. Вони оснащені удосконаленою системою управління, що гарантує надійний зв'язок між оператором і дроном навіть в умовах впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Літальні апарати мають карбонові рами різних типорозмірів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що 40% зброї та техніки для ЗСУ виробляється в Україні, а внесок США в обороноздатність країни становить близько 30%.

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