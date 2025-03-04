В Україні експорт IT-послуг впав до рекордного мінімуму від початку війни

Експорт ІТ-послуг в Україні у січні становив 489 млн дол. Це найнижчий показник від початку повномасштабної війни.

Про це пише Львівський ІТ Кластер із посиланням на дані від Нацбанку України.

За даними НБУ, у січні 2025 року обсяг IT-експорту становив 489 млн дол., зменшившись на 20,7%. Це принесло українській економіці на 128 млн дол. менше у порівнянні з груднем 2024 року.

Такі показники експорту ІТ-послуг є на 3,7% або ж на 19 млн меншими, якщо порівнювати з січнем 2024 року.

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"Цей січень показав себе найгірше від початку повномасштабного вторгнення. Минулоріч його показник становив $508 мільйонів, а у 2023 році – 528. Загальна динаміка у 2024 році залишалася слабшою, ніж у 2023. І, за нашими прогнозами, цьогоріч ситуація не стане кращою. Адже виклики повномасштабного вторгнення продовжують негативно впливати на техіндустрію", – розповів CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

Він зазначив – якщо війна триватиме, то 2025 року усі пов’язані з нею ризики лише поглиблюватимуться.

Водночас Веселовський зауважив, що ІТ-сектор надалі залишається одним із найбільших експортерів послуг в Україні та забезпечує значні валютні надходження до економіки.

Повідомляється, що загальний експортний виторг усіх послуг України у січні 2025 року становив 1,21 млрд дол. Це на 423 млн дол. або ж 25,8% менше порівняно з груднем 2024 року.

Частка комп’ютерних послуг у структурі всього IT-експорту у січні 2025 року становила 40,3% – на 3,5% більше, ніж у січні 2024 року. Тоді частка комп’ютерних послуг сягала 36,8%. Однак цей показник є на 2,6% більшим у порівнянні із груднем 2024 року.

До слова, Міжнародний валютний фонд переглянув у бік погіршення прогноз зростання економіки України 2025 року.