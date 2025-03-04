Зеленський провів переговори з Мерцем: про що домовилися лідери

Фрідріх Мерц підтвердив подальшу підтримку України, і сторони домовилися про подальшу співпрацю та контакти.

Президент України Володимир Зеленський провів продуктивну розмову з лідером партії ХДС Фрідріхом Мерцем, яка перемогла на виборах до Бундестагу.

Про це він повідомив у соціальній мережі Х.

За словами глави держави, Україна високо цінує зусилля Німеччини у відновленні європейської безпеки та підтримці нашої країни.

Зеленський наголосив, що Берлін відіграє ключову роль у постачанні систем протиповітряної оборони та фінансової допомоги для України.

"Ми пам’ятаємо, що Німеччина є лідером у постачанні систем протиповітряної оборони в Україну та відіграє вирішальну роль у забезпеченні нашої фінансової стабільності", – наголосив президент.

Нагадаємо, за словами Зеленського, у разі припинення вогню у війні Росії проти України без гарантій безпеки для Києва, ворог обов’язково зірве цю домовленість. Від цього не виграють ні Україна, ні США – тільки РФ.

Читайте також: