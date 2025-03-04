Зеленский провел переговоры с Мерцем: о чем договорились лидеры

Фридрих Мерц подтвердил дальнейшую поддержку Украины и стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и контактах.
Президент Украины Владимир Зеленский провел продуктивный разговор с лидером партии ХДС Фридрихом Мерцем, победившим, на выборах в Бундестаг.
Об этом он сообщил в социальной сети X.
По словам главы государства, Украина высоко ценит усилия Германии по восстановлению европейской безопасности и поддержке нашей страны.
Зеленский подчеркнул, что Берлин играет ключевую роль в поставке систем противовоздушной обороны и финансовой помощи для Украины.
"Мы помним, что Германия является лидером в снабжении систем противовоздушной обороны в Украину и играет решающую роль в обеспечении нашей финансовой стабильности", — подчеркнул президент.
Напомним, по словам Зеленского, в случае прекращения огня в войне России против Украины без гарантий безопасности для Киева враг обязательно сорвет эту договоренность. От этого не выиграют ни Украина, ни США – только РФ.
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