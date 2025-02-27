Державний борг України перевищив 7 трлн гривень

Державний та гарантований державою борг України на 31 січня становив 7,068 трлн гривень або 168,99 млрд доларів.

Про це повідомив Мінфін.

"Протягом січня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 87,03 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 2,93 млрд дол США", - йдеться у повідомленні.

Як пояснює Міністерство фінансів, обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується у грошовій формі як непогашена номінальна вартість боргових зобов’язань у валюті кредиту (позики). Стан державного та гарантованого державою боргу визначається у гривнях та доларах США за курсом Національного банку України на останній день звітного періоду та включає операції за цей день.

У 7 068,00 млрд грн, або 168,99 млрд доларів США входить:

державний та гарантований державою зовнішній борг складається 5 141,34 млрд грн (72,74 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 122,93 млрд доларів США

державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 926,66 млрд грн (27,26 %), або 46,07 млрд доларів США

Раніше повідомлялося, що за підсумками минулого року державний та гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 1,46 трлн грн і на 31 грудня його рівень досяг 6,98 трлн грн, або $166,06 млрд.

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