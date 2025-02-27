США та Росія обговорюють співпрацю в Арктиці: чому це викликає тривогу в НАТО

США та Росія під час останніх переговорів торкнулися питання Арктики, обговорюючи розвідку природних ресурсів та торговельні шляхи.

За інформацією Bloomberg, Вашингтон розглядає можливість співпраці з Москвою у сфері енергоносіїв, що може вплинути на геополітичний баланс у регіоні.

За словами джерел, США прагнуть використати Арктику як інструмент, щоб послабити союз між Москвою та Пекіном. Проте експерти сумніваються у цьому сценарії, оскільки Китай та Росія значно зблизилися останніми роками і підтримують “необмежене” партнерство з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

“Перспектива співпраці з Москвою викликає тривогу серед європейських союзників США та країн НАТО”, – зазначає Bloomberg.

Арктика останніми роками стала стратегічно важливим регіоном, оскільки танення льодовиків відкриває нові судноплавні шляхи та можливості для видобутку енергетичних ресурсів. Вона межує з Росією та сімома країнами НАТО – США, Канадою, Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією.

За даними Politico, під час переговорів у Саудівській Аравії у лютому 2025 року, голова державного Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що енергетичні проєкти в Арктиці є одним із ключових напрямів співпраці між США та Росією. Водночас, наприкінці 2024 року Пентагон опублікував нову Арктичну стратегію, у якій зазначалося про загрозу зближення Росії та Китаю.

“Арктика – ключовий регіон для Китаю. Пекін ще у 2018 році оголосив себе “приарктичною державою” та активно розвиває Полярний шовковий шлях”, – наголошує Bloomberg. Водночас, незрозуміло, як ця співпраця узгоджується з санкційною політикою Заходу щодо РФ.

Нагадаємо, 27 лютого, у Стамбулі відбудеться зустріч представників США та Росії – друга за останні кілька тижнів. Проте Україну на цій зустрічі нібито не обговорюватимуть.

Читайте також: