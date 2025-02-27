США та Росія обговорюють співпрацю в Арктиці: чому це викликає тривогу в НАТО

Вашингтон намагається знайти баланс між економічною вигодою та геополітичними ризиками.
США та Росія під час останніх переговорів торкнулися питання Арктики, обговорюючи розвідку природних ресурсів та торговельні шляхи.
За інформацією Bloomberg, Вашингтон розглядає можливість співпраці з Москвою у сфері енергоносіїв, що може вплинути на геополітичний баланс у регіоні.
За словами джерел, США прагнуть використати Арктику як інструмент, щоб послабити союз між Москвою та Пекіном. Проте експерти сумніваються у цьому сценарії, оскільки Китай та Росія значно зблизилися останніми роками і підтримують “необмежене” партнерство з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
“Перспектива співпраці з Москвою викликає тривогу серед європейських союзників США та країн НАТО”, – зазначає Bloomberg.
Арктика останніми роками стала стратегічно важливим регіоном, оскільки танення льодовиків відкриває нові судноплавні шляхи та можливості для видобутку енергетичних ресурсів. Вона межує з Росією та сімома країнами НАТО – США, Канадою, Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією.
За даними Politico, під час переговорів у Саудівській Аравії у лютому 2025 року, голова державного Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що енергетичні проєкти в Арктиці є одним із ключових напрямів співпраці між США та Росією. Водночас, наприкінці 2024 року Пентагон опублікував нову Арктичну стратегію, у якій зазначалося про загрозу зближення Росії та Китаю.
“Арктика – ключовий регіон для Китаю. Пекін ще у 2018 році оголосив себе “приарктичною державою” та активно розвиває Полярний шовковий шлях”, – наголошує Bloomberg. Водночас, незрозуміло, як ця співпраця узгоджується з санкційною політикою Заходу щодо РФ.
Нагадаємо, 27 лютого, у Стамбулі відбудеться зустріч представників США та Росії – друга за останні кілька тижнів. Проте Україну на цій зустрічі нібито не обговорюватимуть.
Читайте також: