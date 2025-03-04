В Украине экспорт IT-услуг упал до рекордного минимума с начала войны

Экспорт IТ-услуг в Украине в январе составил 489 млн дол. Это самый низкий показатель с начала полномасштабной войны.

Об этом пишет Львовский IТ-Кластер со ссылкой на данные от Нацбанка Украины.

По данным НБУ, в январе 2025 года объем IT-экспорта составил 489 млн долл., снизившись на 20,7%. Это принесло украинской экономике на 128 млн долл. меньше по сравнению с декабрем 2024 года.

Такие показатели экспорта IТ-услуг на 3,7% или же на 19 млн меньше, если сравнивать с январем 2024 года.

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"Этот январь показал себя хуже всего с начала полномасштабного вторжения. В прошлом году его показатель составлял $508 миллионов, а в 2023 году — 528. Общая динамика в 2024 году оставалась слабее, чем в 2023. И, по нашим прогнозам, в этом году ситуация не станет лучше. Ведь вызовы полномасштабного вторжения продолжают негативно влиять на техиндустрию", – рассказал CEO Львовского IТ-кластера Степан Веселовский.

Он отметил – если война будет продолжаться, то в 2025 году все связанные с ней риски будут только углубляться.

В то же время Веселовский отметил, что IТ-сектор продолжает оставаться одним из крупнейших экспортеров услуг в Украине и обеспечивает значительные валютные поступления в экономику.

Сообщается, что общая экспортная выручка всех услуг Украины в январе 2025 года составила 1,21 млрд дол. Это на 423 млн. дол. или на 25,8% меньше по сравнению с декабрем 2024 года.

Доля компьютерных услуг в структуре всего IT-экспорта в январе 2025 года составила 40,3% – на 3,5% больше, чем в январе 2024 года. Тогда доля компьютерных услуг достигала 36,8%. Однако этот показатель на 2,6% больше по сравнению с декабрем 2024 года.

К слову, Международный валютный фонд пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста экономики Украины в 2025 году.