Новые правила для предпринимателей: за что будут штрафовать ФЛП

С начала 2025 года изменились требования к деятельности предпринимателей в маленьких населенных пунктах, население которых не превышает 5000 жителей.

С 2025 года по новым правилам для ФЛП даже маленькие магазинчики в поселках и селах должны иметь терминалы для расчета банковской картой. Иначе – штраф. А некоторые новшества заработают уже с марта! За что еще могут оштрафовать малый бизнес – в эксклюзиве TSN.ua.

Новые правила для ФЛП

С начала 2025 года изменились требования деятельности предпринимателей в маленьких населенных пунктах, население которых не превышает 5000 жителей. Теперь каждый, кто осуществляет торговлю в магазинах или предоставляет платные услуги населению, должен обеспечить своим клиентам возможность рассчитаться банковской картой. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

"С 1 января 2025 года расширен круг субъектов хозяйствования, которые в обязательном порядке должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов за проданные ими товары (оказанные услуги)", – говорится в сообщении ГНСУ.

Такая обязанность пока не установлена для тех, кто:

являются плательщиками единого налога первой группы;

осуществляет выездную или выносную торговлю;

использует для продажи товаров торговые автоматы;

продает собственноручно выращенную или откормленную продукцию.

Впрочем, речь идет только об отсрочке, ведь с 1 января 2026 эти категории предпринимателей на уровне со всеми остальными должны обеспечить возможность принимать электронные платежи. Кроме того, новые правила запрещают устанавливать разные цены на товары и услуги в зависимости от оплаты наличными или банковской картой.

"На сегодняшний день такая обязанность уже установлена для торговцев, которые осуществляют хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тысяч жителей, а с 1 января 2026 года — платежные терминалы (POS-терминалы) будут необходимы торговцам — физическим лицам-плательщикам единого налога первой группы, торговцам, осуществляющим торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции", – пояснили налоговики.

Штрафы для ФЛП

Добавлю, что у налоговиков есть немало причин оштрафовать ФЛП, потому что законодательство содержит много требований и правил, которые предприниматели могут нарушить. За некоторые ошибки чревато серьезное финансовое наказание, сталкиваться с которым никто не хочет.

Размеры финансового взыскания зависят от вида нарушеня и частоты его совершения за год. Поскольку в случае повторного привлечения к ответственности за аналогичный поступок сумма штрафа значительно возрастает. Максимальные размеры санкций угрожают за серьезные нарушения, например, за неоформление наемных работников или работу без РРО.

Примечательно, что Минфин Украины официально продлил до 1 марта 2025 переходный период для введения новых требований к расчетным документам. Соответствующий Приказ опубликован в "Официальном вестнике Украины" от 10 января 2025 г. № 003 и вступил в силу 11 января 2025 года. А уже с марта 2025 года ФЛП ждут штрафы за несоблюдение требований закона:

отсутствие в магазине/точке продажи безналичного расчета (POS-терминала) — от 1700 до 17000 грн + 8500 грн штрафа от Госпродпотребслужбы;

игнорирование запроса налоговой (непредоставление ответа или документов) — 8000 грн, то есть одна минимальная зарплата по состоянию на 1 января;

несоблюдение требований по трудоустройству — от 8500 до 34000 грн;

ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП — от 17000 до 85000 грн;

неоформление наемных работников – от 80000 до 240000 грн за каждого сотрудника (сумма зависит от частоты совершения нарушения);

недопуск инспектора труда к проверке — 128000 грн;

выдача фискальных чеков старой формы — 100% суммы, указанной в документе (новая форма чека вступит в силу с 1 марта);

отсутствие регистратора расчетных операций – 100% стоимости проданных без РРО товаров (150% в случае повторного нарушения).

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! НОВЫЕ ШТРАФЫ для ФЛП в Украине!

Историческое повышение налогов

28 ноября 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов. Закон должен был вступить в силу 29 ноября. Его текст даже опубликовали в онлайн-версии парламентской газеты "Голос Украины". Однако затем документ был удален.

Позже Данило Гетманцев – глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – сообщил, что закон вступит в силу с 1 декабря. Основные изменения: ставка военного сбора возрастет с 1,5 до 5% для всех доходов граждан.

Это решение является частью усилий правительства по финансированию расходов на оборону. Ставка налога на прибыль для банков повысилась до 50% за 2024 год. Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения был введен военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы, а для I, II и IV групп — 10% от размера минимальной зарплаты. Но в Украине есть ряд граждан, которые освобождаются от уплаты военного сбора. В частности, в июле 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому военнослужащие освобождаются от этого сбора. Все остальные категории граждан будут платить военный сбор.

Налоги для ФЛП

В 2025 году для физлиц-предпринимателей также начал действовать ряд изменений в налоговом законодательстве. В частности, это касается необходимости уплаты военного сбора и единого социального взноса.

Общая сумма налогов в месяц в 2025 году для ФЛП составляет:

для первой группы – 2862,80 грн;

для второй группы – 4160 грн.

Что касается предпринимателей третьей группы, для них в 2025 году предусмотрены следующие налоговые обязательства:

единый налог — 5% от ежемесячного уплачиваемого дохода;

военный сбор – 1% от дохода;

единый социальный взнос – 1760 грн ежемесячно.

Таким образом, для ФЛП третьей группы общая сумма налогов зависит от размера дохода, ведь они уплачивают проценты от полученных средств.

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