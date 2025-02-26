Нові правила для підприємців: за що штрафуватимуть ФОПів

Від початку 2025 року змінились вимоги щодо діяльності підприємців у маленьких населених пунктах, населення яких не перевищує 5000 жителів.

Від 2025 року за новими правилами для ФОПів навіть маленькі магазинчики у селищах та селах повинні мати термінали для розрахунку банківською карткою. Інакше – штраф. А деякі нововведення запрацюють вже від березня! За що ще можуть оштрафувати малий бізнес – в ексклюзиві TSN.ua.

Нові правила для ФОПів

Від початку 2025 року змінились вимоги щодо діяльності підприємців у маленьких населених пунктах, населення яких не перевищує 5000 жителів. Тепер кожен, хто здійснює торгівлю у магазинах або надає платні послуги населенню, повинен забезпечити своїм клієнтам можливість розрахуватись банківською карткою. Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

"Від 1 січня 2025 року розширено коло суб’єктів господарювання, які в обов’язковому порядку мають забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги)", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Такого обов'язку поки що не встановлено для тих, хто:

є платниками єдиного податку першої групи;

здійснює виїзну чи виносну торгівлю;

використовує для продажу товарів торгові автомати;

продає власноруч вирощену або відгодовану продукцію.

Втім, йдеться лише про відтермінування, адже від 1 січня 2026 року ці категорії підприємців на рівні з усіма іншими повинні забезпечити можливість приймати електронні платежі. Крім того, нові правила забороняють встановлювати різні ціни на товари та послуги залежно від оплати готівкою чи банківською карткою.

"На сьогодні такий обов’язок уже встановлено для торговців, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тисяч жителів, а з 1 січня 2026 року – платіжні термінали (POS-термінали) будуть необхідні торговцям – фізичним особам-підприємцям – платникам єдиного податку першої групи, торговцям, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноруч вирощеної або відгодованої продукції", – пояснили податківці.

Штрафи для ФОПів

Додам, що податківці мають чимало причин оштрафувати ФОПів, бо законодавство містить багато вимог і правил, які підприємці можуть порушити. За деякі помилки загрожує серйозне фінансове покарання, стикатися з яким ніхто не хоче.

Розміри фінансового стягнення залежать від виду порушення і частоти його скоєння протягом року. Бо у випадку повторного притягнення до відповідальності за аналогічний вчинок сума штрафу значно зростає. Максимальні розміри санкцій загрожують за серйозні порушення, наприклад за неоформлення найманих працівників чи роботу без РРО.

Примітно, що Мінфін України офіційно продовжив до 1 березня 2025 року перехідний період для запровадження нових вимог до розрахункових документів. Відповідний Наказ опублікований в "Офіційному віснику України" від 10 січня 2025 року № 003 та набрав чинності 11 січня 2025 року. А вже від березня 2025 року на ФОПів чекають штрафи за недотримання вимог закону:

відсутність у магазині/точці продажу безготівкового розрахунку (POS-терміналу) — від 1700 до 17000 грн + 8500 грн штрафу від Держпродспоживслужби;

ігнорування запиту податкової (ненадання відповіді чи документів) — 8000 грн, тобто одна мінімальна зарплата станом на 1 січня;

недотримання вимог щодо працевлаштування — від 8500 до 34000 грн;

ведення підприємницької діяльності без оформлення ФОП — від 17000 до 85000 грн;

неоформлення найманих працівників — від 80000 до 240000 грн за кожного співробітника (сума залежить від частоти скоєння порушення);

недопуск інспектора праці до перевірки — 128000 грн;

видача фіскальних чеків старої форми — 100% суми, вказаної в документі (нова форма чека набуде чинності від 1 березня);

відсутність реєстратора розрахункових операцій — 100% вартості проданих без РРО товарів (150% у випадку повторного порушення).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! НОВІ ШТРАФИ для ФОПів в Україні!

Історичне підвищення податків

28 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Закон мав би набути чинності 29 листопада. Його текст навіть опублікували в онлайн-версії парламентської газети "Голос України". Однак, потім документ був видалений.

Пізніше Данило Гетманцев – голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики – повідомив, що закон набуде чинності від 1-го грудня. Основні зміни: ставка військового збору зросте з 1,5% до 5% для всіх доходів громадян.

Це рішення є частиною зусиль уряду щодо фінансування витрат на оборону. Ставка податку на прибуток для банків підвищилася до 50% за 2024 рік. Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування запровадили військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи, а для I, II та IV груп — 10% від розміру мінімальної зарплати. Але в Україні є низка громадян, які звільняються від сплати військового збору. Зокрема, у липні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким військовослужбовці звільняються від цього збору. Всі інші категорії громадян військовий збір платитимуть.

Податки для ФОП

2025 року для фізосіб-підприємців також почала діяти низка змін до податкового законодавства. Зокрема, це стосується необхідності сплати військового збору та єдиного соціального внеску.

Загальна сума податків на місяць у 2025 році для ФОП становить:

для першої групи – 2862,80 грн;

для другої групи – 4160 грн.

Що стосується підприємців третьої групи, для них у 2025 році передбачені такі податкові зобов'язання:

єдиний податок — 5% від доходу, що сплачується щомісяця;

військовий збір — 1% від доходу;

єдиний соціальний внесок — 1760 грн щомісяця.

Таким чином, для ФОП третьої групи загальна сума податків залежить від розміру доходу, адже вони сплачують відсотки від отриманих коштів.

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