Минобороны допустило к использованию нового робота

Этот комплекс предназначен для использования в любое время суток.

Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использование роботизированных комплексов НРК Гимли в подразделениях Сил обороны.

Об этом ведомство сообщило в Facebook.

"НРК Гимли - универсальная беспилотная платформа, предназначенная для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях боевых действий высокой интенсивности", – говорится в сообщении.

В зависимости от комплектации и дополнительного оборудования роботы могут выполнять задачи по эвакуации и перемещению личного состава, транспортировки боеприпасов, а также другие важные задачи по поддержке и обеспечению. Кроме этого, НРК Гимли может быть оснащен оружием и использоваться как мобильный боевой модуль для уничтожения вражеских целей.

"Роботы Гимли имеют небольшие размеры, благодаря которым их легко транспортировать. Оборудованы бесшумным электрическим двигателем. Полного заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы. Роботы способны выполнять задачи как днем, так и ночью", — говорится в сообщении.

Напомним, Минобороны допустило к использованию новый БПАК.

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