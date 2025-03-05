В Харківській області ЗСУ стабілізують фронт: що кажуть аналітики Deep State

Сили Оборони України продовжують контрзаходи проти російських військ у північній частині Харківської області, зокрема у районі Западного.

Про це повідомили аналітики Deep State.

За останніми даними, українські воїни відтіснили противника та працюють над стабілізацією фронту.

Водночас окупанти не полишають спроб захопити Фиголівку, де тривають бої на околицях населеного пункту. Також фіксується тиск на Дворічну, а загарбники намагаються просунутися в напрямку Кіндрашівки та Голубівки. Попри інтенсивні атаки, російські війська не досягли успіху.

За інформацією з передової, ситуація поступово покращується завдяки змінам в організаційній структурі командування. Очікується, що ці заходи сприятимуть подальшому зміцненню оборони на даній ділянці фронту.

Нагадаємо, на Харківщині служба безпеки України затримала двох інформаторів ФСБ, які передавали інформацію про позиції українських Сил оборони.

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