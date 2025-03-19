Росіяни обстрілюють Куп'янськ — є жертви

Місто Куп'янськ знову перебуває під ворожими обстрілами. Поранення дістала 54-річна жінка. Її ушпиталили. А з-під завалів визволили 51-річного цивільного чоловіка, який зазнав травм несумісних з життям.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 20:50 російські війська застосували авіацію проти цивільного населення. Внаслідок влучання КАБ пошкоджене приватне домоволодіння, виникла пожежа в гаражі", — написав він.

Поранену 54-річну жінку ушпиталили.

На жаль, інший поранений мешканець, якого деблокували з-під завалів, помер.

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку ворог має труднощі з перекиданням підрозділів й техніки в районі річки Оскіл. Це сталося через потепління.

Бійці ЗСУ на Харківщині витіснили противника з частини селища Западне, а також частково за дорогу Куп'янськ – Дворічна.

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