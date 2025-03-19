Уряд Німеччини ухвалив важливе рішення про військову допомогу Україні

Бундестаг проголосував за пропозицію щодо збільшення витрат на оборону.

Уряд Німеччини погодився виділити цього року додаткові 3 мільярди євро військової допомоги для України після того, як законодавці ухвалили плани фінансової реформи. Бундестаг підтримав збільшення військових витрат і відновлення економічного зростання.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ міністерства фінансів.

Міністерство погодилося на додаткові витрати для України в розмірі 2,547 млрд євро на цей рік. Разом з іншими сумами, включаючи відшкодування з Європейського фонду миру, Німеччина надасть 3 мільярди євро.

Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс повідомив бюджетний комітет парламенту про те, що вимоги для дозволу додаткових коштів виконано.

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Упродовж 2026-29 років планується схвалення військової допомоги Україні на понад 8 мільярдів євро.

Очікується, що бюджетний комітет затвердить кошти в п’ятницю.

У вівторок нижня палата парламенту Бундестагу схвалила зміни у фіскальних правилах Німеччини, спрямовані на збільшення військових витрат і відновлення економічного зростання.

Нагадаємо, 17 березня Німеччина оновила список військової допомоги Україні, до якого увійшли зенітні установки Gepard та безпілотники.

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