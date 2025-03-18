У Німеччині заявили про "агресивну війну Путіна проти Європи"

Мерц заявляє про ворожу діяльність проти ФРН.

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц, представляючи запропоновані багатомільярдні плани фінансування оборони та інфраструктури, заявив, що ці зміни були мотивовані " агресивною війною Путіна проти Європи".

Про це німецький політик сказав у своєму виступі у Бундестазі, повідомляє The Guardian.

"Війна проти Європи, а не тільки війна проти територіальної цілісності України", - наголосив Мерц.

Він наголосив, що також є частиною ворожої та підривної діяльності проти Німеччини на атаки на критичну інфраструктуру, підпали, шпигунство та кампанії з дезінформації, а також на ширші "спроби розділити та маргіналізувати Європейський Союз".

"Ми захищатимемося від цих нападів на наше відкрите суспільство, на нашу свободу всім, що є в нашому розпорядженні", - каже він.

Як повідомлялося, о чільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала президента США Дональда Трампа не йти на жодні поступки російському диктатору Володимиру Путіну, які могли б зашкодити Україні.

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