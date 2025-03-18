В Германии заявили об "агрессивной войне Путина против Европы"

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц, представляя предложенные многомиллиардные планы финансирования обороны и инфраструктуры, заявил, что эти изменения были мотивированы " агрессивной войной Путина против Европы".

Об этом немецкий политик сказал в своем выступлении в Бундестаге, сообщает The Guardian.

"Война против Европы, а не только война против территориальной целостности Украины", – подчеркнул Мерц.

Он подчеркнул, что также является частью враждебной и подрывной деятельности против Германии на атаки на критическую инфраструктуру, поджоги, шпионаж и кампании по дезинформации, а также на более широкие "попытки разделить и маргинализировать Европейский Союз".

"Мы будем защищаться от этих нападений на наше открытое общество, на нашу свободу всем, что есть в нашем распоряжении", — говорит он.

Как сообщалось, в глава МИД Германии Анналена Бербок призвала президента США Дональда Трампа не идти ни на какие уступки российскому диктатору Владимиру Путину, которые могли бы повредить Украине.

Читайте также: