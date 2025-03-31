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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
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Ворог вдарив по Куп'янську: що відомо про наслідки

На щастя, минулося без жертв.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Куп'янську 31 березня

Удар по Куп'янську 31 березн / © Олег Синєгубов

Вдень 31 березня армія РФ вдарила по Куп'янську. Противник обстріляв місто з реактивної системи залпового вогню.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо, поранення різного ступеня важкості дістали двоє людей: 63-річний чоловік та 35-річна жінка", — зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок удару ворожого КАБа по центру Куп’янська в неділю, 30 березня, постраждали щонайменше троє осіб. Під завалами можуть перебувати люди.

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