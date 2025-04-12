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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
179
Время на прочтение
1 мин

Недалеко от Киева будут взрывы - подробности

В Вышгороде 12 апреля ожидаются взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Взрыв

Взрыв / © Киевская городская военная администрация.

В Вышгородском районе Киевской области можно слышать звуки взрывов.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация .

«На территории района сегодня, 12 апреля, производятся взрывные работы. Поэтому может быть громко.», — говорится в сообщении.

Жители области призывают сохранять спокойствие и быть внимательными, доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, в Украине появилась новая профессия – деминер , позволившая гражданам участвовать в разминировании территорий, загрязненных взрывоопасными предметами.

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Дата публикации
Количество просмотров
179
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