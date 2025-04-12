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- Украина
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Недалеко от Киева будут взрывы - подробности
В Вышгороде 12 апреля ожидаются взрывы.
В Вышгородском районе Киевской области можно слышать звуки взрывов.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация .
«На территории района сегодня, 12 апреля, производятся взрывные работы. Поэтому может быть громко.», — говорится в сообщении.
Жители области призывают сохранять спокойствие и быть внимательными, доверять только проверенным источникам информации.
Напомним, в Украине появилась новая профессия – деминер , позволившая гражданам участвовать в разминировании территорий, загрязненных взрывоопасными предметами.