Украл дрон с могилы военного: полиция разоблачила злоумышленника

Похищенный дрон / © Facebook/Полиция Харьковщины

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В Чугуеве Харьковской области неизвестный похитил беспилотник, установленный как памятный символ на надгробии погибшего защитника Украины.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

«Злоумышленник похитил надгробный памятный символ, который заказали родные, чтобы почтить память погибшего. С обращением о поругании над могилой в полицию обратилась жена погибшего защитника Украины, который похоронен на одном из кладбищ Чугуевского района. Военнослужащий защищал Родину, выполняя задачи, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов», — отметили в полиции.

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Жена погибшего обратилась к стражам порядка, после чего полиция идентифицировала личность злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Чугуева. Дрон был изъят и возвращен семье.

По факту совершенного преступления мужчине объявили подозрение по ч. 3 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). Ему грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

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