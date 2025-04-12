В Бельгии вор украл у украинки кошелек: что его заставило вернуть назад

Историю о честном воре в Бельгии рассказали в Сети / © Freepik

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Бывшая украинская корреспондентка Agence France-Presse Ольга Шиленко, которая с детьми переехала в Бельгию, рассказала о необычном «ограблении», случившемся с ней в Брюсселе.

Историей украинка поделилась в Facebook.

Ольга рассказала, что за границей у нее украли нетипичный для ее возраста кошелек. Женщина стояла в магазине, платила за овощи, и какой-то мужчина сказал, что ее кошелек очень красивый. Между ними завязался диалог:

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«Я часто слышу, что в моем возрасте уже нужно иметь что-то посерьезнее (блин, эта тема очень актуальна в последние дни). Поэтому мне стало приятно, и я спросила: „Вы тоже любите Хаяо Миядзаки?“ (японский режиссер анимационных фильмов — Ред.) И мужчина ответил: „Конечно“.

«А потом, когда мы выходили, он вытащил моего Тоторо (герой анимационного мультика, в виде которого был кошелек — ред.) из кармана, и я не заметила», — рассказала Шиленко.

Необычный кошелек Ольги Шиленко. Фото с ее страницы в Facebook

Исчезновение кошелька женщина обнаружила уже дома. Через несколько дней ей позвонили из полиции и рассказали, что вор вернул кошелек.

«Вы знаете, утром здесь был мужчина. Он сказал, что он украл ваш кошелек, но ему очень стыдно. Он открыл, увидел карточку „temporary protection“ (специальный статус, который ввел ЕС для украинцев — Ред.), затем карты для проезда на общественном транспорте для двоих детей и тридцать евро. Так он искренне просил прощения. Сказал, что вам приложил двадцать евро, принес кошелек и просит вас найти. И потом плакал и говорил, что он больше воровать не будет. Мы его отпустили, но следим», — цитирует она слова бельгийских полицейских.

В комментариях пользователи поделились схожими историями из жизни о «честных» ворах.

Напомним, The Economist назвал причину, почему украинские беженцы могут остаться за границей навсегда.