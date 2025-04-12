Ученые сделали новое открытие о звездах в космосе

Космос / © pixabay.com

Реклама

Новое исследование, проведенное командой ученых из Университета Нагои, раскрывает механизм, с помощью которого гравитация Большого Магелланового Облака может фактически разрушать звездную систему Малого Магелланового Облака. Выводы исследования открывают новые возможности понимания эволюции галактик и их взаимодействия на космическом уровне.

Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal Supplement Series, пишет phys.

Первоначально ученые сомневались в правильности результатов, но после детального анализа они оказались несомненными и поразили исследователей.

Реклама

Малое Магелланова Облако — одна из ближайших галактик Млечного Пути, позволяющая ученым детально исследовать ее звезды. Группа исследователей обнаружила и отследила около 7000 массивных звезд, масса которых восемь раз превышает массу Солнца. Эти звезды живут всего несколько миллионов лет и взрываются как сверхновые. Их присутствие свидетельствует о регионах, богатых водородом, что является важным компонентом для звездообразования.

Исследователи заметили, что звезды в Малом Магеллановом Облаке движутся в противоположных направлениях, что может указывать на гравитационное влияние Великого Магелланового Облака. Часть звезд приближается к большей галактике, а другие удаляются от нее, что подтверждает теорию о разрушении Малой Магеллановой Облака через свою соседку.

Еще одним интересным открытием стало отсутствие вращательного движения среди массивных звезд. Обычно звезды двигаются вместе с межзвездным газом, но в этой галактике это правило не работает. Это указывает на то, что сам межзвездный газ в Малом Магеллановом Облаке не оборачивается, что непривычно для галактик.

Эти открытия имеют важные последствия для исследования взаимодействия галактик, особенно в ранней Вселенной. Малое Магелланова Облако является идеальным объектом для изучения начальных этапов формирования галактик из-за своей низкой металличности и слабого гравитационного потенциала. Изучение процессов, происходящих между Большим и Малым Магеллановыми Облаками, может дать новое понимание эволюции галактик в космическом времени.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали самое ядовитое существо планеты.