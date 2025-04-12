ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

Вчені зробили нове відкриття щодо зірок у космосі

Вчені з Університету Нагої розкрили механізм руйнування зір Малої Магелланової Хмари

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Космос

Космос / © pixabay.com

Нове дослідження, проведене командою вчених з Університету Нагої, розкриває механізм, за допомогою якого гравітація Великої Магелланової Хмари може фактично руйнувати зоряну систему Малої Магелланової Хмари. Висновки дослідження відкривають нові можливості для розуміння еволюції галактик і їх взаємодії на космічному рівні.

Результати дослідження опубліковані в The Astrophysical Journal Supplement Series, пише phys.

Спочатку вчені сумнівалися в правильності результатів, але після детального аналізу вони виявилися безсумнівними і вразили дослідників.

Мала Магелланова Хмара — одна з найближчих галактик до Чумацького Шляху, що дозволяє вченим детально досліджувати її зірки. Група дослідників виявила та відстежила близько 7000 масивних зір, маса яких у вісім разів перевищує масу Сонця. Ці зорі живуть лише кілька мільйонів років і вибухають як наднові. Їх присутність свідчить про регіони, багаті воднем, що є важливим компонентом для зореутворення.

Дослідники зауважили, що зорі в Малій Магеллановій Хмарі рухаються в протилежних напрямках, що може вказувати на гравітаційний вплив Великої Магелланової Хмари. Частина зір наближається до більшої галактики, а інші віддаляються від неї, що підтверджує теорію про руйнування Малої Магелланової Хмари через свою сусідку.

Ще одним цікавим відкриттям стало відсутність обертального руху серед масивних зір. Зазвичай зорі рухаються разом з міжзоряним газом, але в цій галактиці це правило не працює. Це вказує на те, що сам міжзоряний газ у Малій Магеллановій Хмарі не обертається, що є незвичним для галактик.

Ці відкриття мають важливі наслідки для дослідження взаємодії галактик, особливо в ранньому Всесвіті. Мала Магелланова Хмара є ідеальним об’єктом для вивчення початкових етапів формування галактик через свою низьку металічність і слабкий гравітаційний потенціал. Вивчення процесів, що відбуваються між Великою та Малою Магеллановими Хмарами, може дати нове розуміння еволюції галактик у космічному часі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали найотруйнішу істоту планети.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie