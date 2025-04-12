Ракета / © Pixabay

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В Украине необходимо внедрять новые средства противодействия баллистике.

Об этом рассказал эксофицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала

«Patriot — это система противовоздушной обороны, способная перехватывать большое количество целей. Однако более качественно с современными баллистическими ракетами справляются системы типа THAAD или израильские Arrow — именно системы противоракетной защиты». — сказал Анатолий Храпчинский.

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Он также пояснил, что эти системы способны перехватывать ракеты на самых высоких траекториях полета, что делает невозможными любые дальнейшие попытки изменения тактики врага. Это делает их очень эффективными против современных баллистических ракет.

«Они могут перехватывать ракеты на самой высокой траектории полета, что делает невозможным любые дальнейшие действия или изменения тактики врага в применении этих ракет.» — добавил Храпчинский.

По его словам, в последнюю атаку на Киев удалось перехватить лишь небольшое количество ракет, поскольку Россия использовала новейшие баллистические ракеты корейского производства. Украинские ПВО смогли перехватить только ракеты типа «Искандер».

«Во время последней атаки на Киев было перехвачено лишь малое количество ракет, поскольку россияне использовали обновленную баллистику корейского производства. Украинские ПВО смогли перехватить только 'Искандер'» — отметил Храпчинский.

Он также подчеркнул, что система Patriot способна перехватывать баллистические ракеты, но только на конечной траектории примерно на расстоянии 30-40 км. По сравнению с Patriot, система THAAD способна перехватывать цели уже на высоте более 100 км, что делает ее гораздо более эффективной.

«Система Patriot действительно может перехватывать баллистические ракеты, но это происходит на конечной траектории — примерно 30 — 40 километров. Система THAAD способна перехватывать цели на высоте более 100 километров, то есть еще вне атмосферы» — объяснил Храпчинский.

Также он отметил, что система IRIS-T способна перехватывать баллистические ракеты, но только на малых высотах и только при условии, что ракета не сверхскоростная. Европейская система SAMP/T также имеет соответствующие возможности, но требует дополнительной доработки для более эффективной работы.

«IRIS-T также способна перехватывать баллистику, но только на малых высотах, и если это не сверхскоростная ракета. Европейская система SAMP/T тоже имеет соответствующие возможности, хотя требует доработки» — добавил Храпчинский.

Храпчинский подчеркнул, что европейская система SAMP/T NG может стать самым перспективным решением по защите не только Украины, но и Европы в целом. Это, по его словам, может стать важным шагом в направлении создания совместной оборонной стратегии с Европой.

«Вот сейчас выходит система SAMP/T NG, и я считаю, что европейская система будет самым перспективным решением по вопросу защиты не только воздушного пространства Украины, но и Европы в целом. Опять же нам нужно рассматривать создание современных систем вместе с Европой» — рассказал он.

Эксперт отметил, что в Европе существуют системы защиты от межконтинентальных баллистических ракет, однако эти системы преимущественно морские и адаптированы для стационарного использования. Они расположены в Польше и Румынии, а европейский оборонно-промышленный комплекс долго не развивал современные системы ПВО.

«На сегодняшний день в Европе нет самолета 5 поколения, что свидетельствует о ее зависимости от США» — отметил Храпчинский.

Он также подчеркнул, что у Украины есть возможность объединить свои усилия с европейскими концернами для создания современных систем ПВО, а также для насыщения уже существующих украинских предприятий такими системами.

«Сейчас у Украины есть возможность объединить усилия с европейскими концернами по созданию современных систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также насыщение этими системами уже существующих украинских предприятий.» — сказал Храпчинский.

Кроме того, Храпчинский подчеркнул необходимость создания единого оборонного концерна с Европой и разработки совместного законодательства и стратегии для развития ключевых технологий, что позволит усилить оборону обеих сторон.

«Необходимо разрабатывать совместное законодательство и стратегию как в Европе, так и в Украине.» — сказал она.

Он подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и Европой в оборонном секторе позволит не только усилить оборону Украины, но и повысить безопасность всей Европы.

«Именно поэтому мы сделали мощный шаг в развитии радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, которые сначала работали на малом расстоянии, а впоследствии — и на большем. Поэтому создание совместно с Европой производственных мощностей позволит реально усилить ПВО Украины и Европы», — добавил Храпчинский.

Он также отметил, что война уже давно вышла за пределы территории Украины и перешла в Европу, где нужны новые способы поражения, способные действовать на враждебной территории.

«Война уже не ограничивается территорией Украины — она перешла в Европу. Если США защищены океанами, то Европа ведет войну на суше». — сказал военный.

По его словам, Европе нужны новые, более эффективные средства противовоздушной и противоракетной обороны для защиты своих территорий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве баллистика разнесла целый квартал.