Наступление ВСУ на Белгородскую область: эксперт объяснил цель

Операция ВСУ в Белгородской области преследовала цель отвлечь силы РФ и ослабить давление на Сумщину. / © Associated Press

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Операция ВСУ в Белгородской области не предполагала глубокого продвижения на территорию РФ, а преследовала четкую тактическую цель — разгрузить Сумское направление.

Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

«Нужно признать, что ориентировочно 50–55 кв. км Сумской области мы не контролируем. Там присутствуют войска РФ, и выбить их очень сложно», — отметил он.

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По словам Ступака, для улучшения позиций украинских сил в этом направлении было принято решение о начале операции в Белгородской области.

«Это небольшая операция – около 13-15 кв. км под контролем наших войск. Но для России это болезненно, и они вынуждены опрокидывать войска из Сумщины в Белгородскую область», — объяснил эксперт.

В то же время, он отметил, что операция была ограничена в ресурсах и не предусматривала масштабного наступления вглубь территории РФ.

«Давайте будем откровенными: даже если бы мы не встретили сопротивления, у нас нет возможностей дойти до Белгорода, Воронежа или Ростова. Просто нет таких человеческих ресурсов», – констатировал Ступак.

Напомним, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, шаги Украины в отношении Белгородского направления правильные, чтобы дать россиянам подтянуть силы для атаки Сумщины и Харьковщины.