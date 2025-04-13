На фронті жорсткі бої / © Associated Press

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Протягом минулої доби російський загарбники просунулися у Курській області, а також на Донеччині та Харківщині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Експерти повідомили про просування ворога в районі населених пунктів Ямполівка та Валентинівка.

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"Ворог просунувся на Курщині, біля Ямполівки та Валентинівки", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що штурмові дії противника в кінці березня досягли максимальної інтенсивності протягом поточного року.

Ми раніше інформували, що російські війська посилили бойові дії майже на всій лінії зіткнення, що може свідчити про початок нового етапу наступу.