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Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно дати обітницю мовчання
День, енергетика якого не сприятиме спілкуванню з іншими людьми — замість очікуваних користі чи задоволення воно принесе розчарування, прикрощі, а в окремих випадках і втрати — як матеріальної, так і моральної властивості.
Сьогодні, 13 квітня, відмовитися від спілкування з людьми бажано всім знакам зодіаку, але для трьох із них своєрідна обітниця мовчання стане необхідною.
Телець
Тельці цього дня зможуть побачити себе у стосунках з іншими людьми, наче у дзеркалі: чим більше негативу було у взаємодії щодо кожної конкретної людини чи, навпаки, отримано від неї, тим складніше й важче виявиться в цей час з нею спілкуватися.
Близнята
Близнятам, які сьогодні вирізнятимуться відсутністю психоемоційної рівноваги, необхідно триматися якомога далі від людей у своєму оточенні. Якщо ж ні, то вони можуть наговорити їм таке, за що згодом за всього бажання не зможуть виправдатися.
Терези
Терезам сьогодні необхідно уникати спілкування з друзями, знайомими і навіть рідними людьми через те, що вони заважатимуть усім навколо робити їхню роботу — передусім господарську. Єдиний вихід із ситуації — відгородитися від навколишнього світу, відключивши телефон.
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