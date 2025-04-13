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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно дати обітницю мовчання

День, енергетика якого не сприятиме спілкуванню з іншими людьми — замість очікуваних користі чи задоволення воно принесе розчарування, прикрощі, а в окремих випадках і втрати — як матеріальної, так і моральної властивості.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Сьогодні, 13 квітня, відмовитися від спілкування з людьми бажано всім знакам зодіаку, але для трьох із них своєрідна обітниця мовчання стане необхідною.

Телець

Тельці цього дня зможуть побачити себе у стосунках з іншими людьми, наче у дзеркалі: чим більше негативу було у взаємодії щодо кожної конкретної людини чи, навпаки, отримано від неї, тим складніше й важче виявиться в цей час з нею спілкуватися.

Близнята

Близнятам, які сьогодні вирізнятимуться відсутністю психоемоційної рівноваги, необхідно триматися якомога далі від людей у своєму оточенні. Якщо ж ні, то вони можуть наговорити їм таке, за що згодом за всього бажання не зможуть виправдатися.

Терези

Терезам сьогодні необхідно уникати спілкування з друзями, знайомими і навіть рідними людьми через те, що вони заважатимуть усім навколо робити їхню роботу — передусім господарську. Єдиний вихід із ситуації — відгородитися від навколишнього світу, відключивши телефон.

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Дата публікації
Кількість переглядів
175
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