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Три знака, которым сегодня нужно дать обет молчания
День, энергетика которого не будет способствовать общению с другими людьми — вместо ожидаемых пользы или удовольствия, оно принесет разочарования, огорчения, а в отдельны случаях и потери — как материального, так и морального свойства.
Сегодня, 13 апреля, отказаться от общения с людьми желательно всем знакам Зодиака, но для трех из них своеобразный обет молчания станет необходимым.
Телец
Тельцы в этот день смогут увидеть себя в отношениях с другими людьми — как будто бы в зеркале: чем больше негатива было сделано каждому конкретному человеку иди, наоборот, получено от него, тем сложнее и тяжелее окажется в это время с ним общаться.
Близнецы
Близнецам, которых сегодня будет отличать отсутствие психоэмоционального равновесия, необходимо держаться как можно дальше от окружающих их людей. В противном случае они могут наговорить им того, за которые впоследствии при всем желании не смогут оправдаться.
Весы
Весам сегодня необходимо избегать общения с друзьями, знакомыми и даже родными людьми из-за того, что они будут мешать окружающим делать их работу — прежде всего, хозяйственную. Единственный выход из ситуации — отгородиться от окружающего мира, отключив телефон.
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