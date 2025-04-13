Три знака, которым сегодня нужно дать обет молчания

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Содержание Телец Близнецы Весы

Сегодня, 13 апреля, отказаться от общения с людьми желательно всем знакам Зодиака, но для трех из них своеобразный обет молчания станет необходимым.

Телец

Тельцы в этот день смогут увидеть себя в отношениях с другими людьми — как будто бы в зеркале: чем больше негатива было сделано каждому конкретному человеку иди, наоборот, получено от него, тем сложнее и тяжелее окажется в это время с ним общаться.

Близнецы

Близнецам, которых сегодня будет отличать отсутствие психоэмоционального равновесия, необходимо держаться как можно дальше от окружающих их людей. В противном случае они могут наговорить им того, за которые впоследствии при всем желании не смогут оправдаться.

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Весы

Весам сегодня необходимо избегать общения с друзьями, знакомыми и даже родными людьми из-за того, что они будут мешать окружающим делать их работу — прежде всего, хозяйственную. Единственный выход из ситуации — отгородиться от окружающего мира, отключив телефон.

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