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Оккупанты продвинулись на нескольких участках фронта — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российский захватчики продвинулись в Курской области, а также на Донетчине и Харьковщине.
Об этом говорится в сообщении DeepState .
Эксперты сообщили о продвижении врага в районе населенных пунктов Ямполевка и Валентиновка.
"Враг продвинулся на Курщине, возле Ямполевки и Валентиновки", - говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что штурмовые действия противника в конце марта достигли максимальной интенсивности в течение текущего года .
Мы ранее информировали, что российские войска усилили боевые действия почти на всей линии столкновения , что может свидетельствовать о начале нового этапа наступления.