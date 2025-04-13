Оккупанты продвинулись на нескольких участках фронта — DeepState

На фронте жесткие бои / © Associated Press

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За прошедшие сутки российский захватчики продвинулись в Курской области, а также на Донетчине и Харьковщине.

Об этом говорится в сообщении DeepState .

Эксперты сообщили о продвижении врага в районе населенных пунктов Ямполевка и Валентиновка.

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"Враг продвинулся на Курщине, возле Ямполевки и Валентиновки", - говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что штурмовые действия противника в конце марта достигли максимальной интенсивности в течение текущего года .

Мы ранее информировали, что российские войска усилили боевые действия почти на всей линии столкновения , что может свидетельствовать о начале нового этапа наступления.