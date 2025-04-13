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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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Оккупанты продвинулись на нескольких участках фронта — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
На фронте жесткие бои

На фронте жесткие бои / © Associated Press

За прошедшие сутки российский захватчики продвинулись в Курской области, а также на Донетчине и Харьковщине.

Об этом говорится в сообщении DeepState .

Эксперты сообщили о продвижении врага в районе населенных пунктов Ямполевка и Валентиновка.

"Враг продвинулся на Курщине, возле Ямполевки и Валентиновки", - говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что штурмовые действия противника в конце марта достигли максимальной интенсивности в течение текущего года .

Мы ранее информировали, что российские войска усилили боевые действия почти на всей линии столкновения , что может свидетельствовать о начале нового этапа наступления.

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Дата публикации
Количество просмотров
174
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