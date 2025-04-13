Враг пробил оборону на севере от Лимана: военный назвал причину

Ситуация на фронте / © Getty Images

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Российские захватчики пробили оборону украинских военных к северу от Лимана и имеют продвижение в сторону Екатериновки.

Об этом сообщил украинский военный Станислав Бунятов с позывным «Османом».

Он заявил, что основа обороны почти по всей линии фронта держится на работе ударных дронов.

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«Почти повсюду оборона держится на дронах, поэтому могу заключить, что бригады, отвечающие за данный участок, имеют низкий уровень боеспособности подразделений ударных БПЛА», — сказал Бунятов.

Кроме того, он призвал устранять такие недостатки, поскольку из-за ошибки одного подразделения сыпется оборона другого.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в населенном пункте Калиново, что в Донецкой области.

Мы ранее информировали, что летом армия Российской Федерации уйдет в новое наступление на фронте. оккупанты могут давить на Северском или Константиновском направлениях.