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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Враг пробил оборону на севере от Лимана: военный назвал причину

Оборона по линии фронта почти всюду держится на работу беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ситуация на фронте

Ситуация на фронте / © Getty Images

Российские захватчики пробили оборону украинских военных к северу от Лимана и имеют продвижение в сторону Екатериновки.

Об этом сообщил украинский военный Станислав Бунятов с позывным «Османом».

Он заявил, что основа обороны почти по всей линии фронта держится на работе ударных дронов.

«Почти повсюду оборона держится на дронах, поэтому могу заключить, что бригады, отвечающие за данный участок, имеют низкий уровень боеспособности подразделений ударных БПЛА», — сказал Бунятов.

Кроме того, он призвал устранять такие недостатки, поскольку из-за ошибки одного подразделения сыпется оборона другого.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в населенном пункте Калиново, что в Донецкой области.

Мы ранее информировали, что летом армия Российской Федерации уйдет в новое наступление на фронте. оккупанты могут давить на Северском или Константиновском направлениях.

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Дата публикации
Количество просмотров
814
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