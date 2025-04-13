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Враг атакует Украину ударными БпЛА: куда летят цели
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 13 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.
БПЛА в Сумской области движутся в сторону Полтавской и Черниговской областей;
БпЛА на северо-западе Полтавщины, курс – юго-западный;
БпЛА в Киевской области (южнее Обухова), курс — северный;
БпЛА на севере Черкасской области, курс — западный;
Херсонская область - угроза применения ударных БПЛА!
Ранее сообщалось, что ловец «Шахедов» успешно прошел испытания в Киевской области. Теперь проект масштабируют .
Мы ранее информировали, что российские дроны «Шахед» теперь оснащены «кассетами», увеличивающими количество жертв среди гражданских .