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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Враг атакует Украину ударными БпЛА: куда летят цели

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 13 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.

  • БПЛА в Сумской области движутся в сторону Полтавской и Черниговской областей;

  • БпЛА на северо-западе Полтавщины, курс – юго-западный;

  • БпЛА в Киевской области (южнее Обухова), курс — северный;

  • БпЛА на севере Черкасской области, курс — западный;

  • Херсонская область - угроза применения ударных БПЛА!

Ранее сообщалось, что ловец «Шахедов» успешно прошел испытания в Киевской области. Теперь проект масштабируют .

Мы ранее информировали, что российские дроны «Шахед» теперь оснащены «кассетами», увеличивающими количество жертв среди гражданских .

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